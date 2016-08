Kauhavan teknisessä keskuksessa on parhaillaan nähtävillä asemakaavaehdotus, joka mahdollistaa kahdeksankerroksisten kerrostalojen rakentamisen Alahärmän taajaman kirkonseudun kortteliin 114, joka on Härmäntien ja Härmänkaaren välinen alue. Hanke on käynnistynyt alueen maanomistajien hakemuksesta.