– C.J. Hussein on palannut valmennuskuvioihin mukaan. Hänen kanssaan laadittu ottelutaktiikka Lodia vastaan tuotti tulosta. Ura jatkuu ja nälkää on vielä tavoitella uutta nousua uralle. Totta kai tässä on töitä edessä. Olen ikään kuin siinä pisteessä, missä olin ennen huhtikuista häviötä Lodille, Haapoja kertoo.

Seinäjoen ammattinyrkkeilyillassa otteli myös alahärmäläinen Mika Ritala. Käsioperaation jäljiltä mies haki vielä ottelutuntumaa. Unkarilainen David Kiss antoi kuitenkin kelpo vastuksen, ja ottelu päättyi ratkaisemattomaan.

