Pellon Group Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Kari Lehtola, 53. Hän seuraa tehtävässä Arto Pohtoa, joka jää tänään eläkkeelle.

Lehtola on toiminut yhtiössä vs. toimitusjohtajana 2.5.2016 alkaen. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Pellon Group Oy:n vientipäällikkönä, Kestopalkki Lpj Oy:n toimitusjohtajana, Markki Oy:n toimitusjohtaja sekä Kingi Oy:n vientijohtajana.

– Tehtävä on sekä haastava että motivoiva. Maatalousala elää muutosvaihetta, mikä vaatii meiltä laitetoimittajana tehokasta tuotekehitystä, ennakointia sekä sopeutumista ajan haasteisiin, Lehtola sanoo.