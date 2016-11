– Nettoinvestoinnit toteutuvat tänä vuonna noin yhdeksän miljoonan euron arvoisesti eli luku alittuu vähän yli miljoonalla eurolla budjetoidusta. Käyttötalous näyttäisi oleva tasapainossa nyt ja ensi vuonna, kaupunginjohtaja arvioi.

Sekä kuluvan että tulevan vuoden saldo on arvion mukaan hieman plussalla.

– Tämän vuoden tilikauden ajateltu ylijäämä 235 000 euroa ei ehkä aivan toteudu muttei ei siitä merkittävästi heitäkään. Tälle vuodelle tehtiin Kauhavan koulukeskuksesta miljoonan euron poisto aiemmin sitä suunnittelematta, ja perusturvankin toteutuma on vielä avoinna, Liisa Salo sanoi.

Tänä vuonna lainamäärä per asukas on 2 470 euroa, ensi vuonna lukema noussee 2 570 euroon, eli pientä nousua on luvassa.

– Mutta pysymme kuitenkin siedettävällä tolalla, kaksikko totesi.

Lainamäärä kasvaa kuitenkin vuosina 2018 ja 2019 raskaan investointiohjelman takia.

– Vuonna 2019 lainamäärä on arvion mukaan jo noin 3 590 euroa asukasta kohti, Liisa Salo lisäsi.

Kaupunginjohtaja mainitsi, että ensi vuoden seitsemän miljoonan euron investoinneissa näkyy asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen.

– Alahärmän liikuntatilat nousivat mukaan investointisuunnitelmaan: ensi vuodelle on suunnitteilla varata niihin 1,5 miljoonaa euroa ja 1,7 miljoonaa euroa vuodelle 2018. Muita hyvinvointiin liittyviä kohteita ovat esimerkiksi Kortesjärven liikuntatalon parantaminen 200 000 eurolla, sen lähelle rakennettava lähiliikunta-areena ja Kiistolan vanhan tekonurmen siirtäminen Ylihärmän yläkoulun kentälle.

Hän nosti esille muitakin kohteita investointisuunnitelmasta.

– Ensi vuonna kaavateihin varattaisiin 900 000 euroa ja yhdyskuntatekniikkaa rakennettaisiin uusille alueille 200 000 eurolla. Kangas - Annalan tie- ja siltahanke saataisiin päätökseen, sille olisi varauksessa vielä 100 000 euroa Kauhavan puoleiselle jatkoyhteydelle.

Terveyskeskussuunnitteluun tehtäisiin könttävaraus 100 000 euroa, on terveyskeskuspäätös sitten mikä tahansa, varaus on suunnitelmassa. Varsinaiseen rakentamiseen talousarviossa ei varauduta.

Markku Lumio mainitsi, että terveyskeskustyöryhmä aloitti työnsä eilen. Tehtävinä sillä on tutkia uuden terveyskeskuksen rakentamista Kauhavalle, Ylihärmän terveyskeskuksen laajentamista ja Kauhavan nykyisen terveysaseman käyttömahdollisuuksia.

Suomen satavuotisjuhlavuosi huomioidaan monin tavoin Kauhavalla.

– Suomen Jääkärimuseon tiloja uusitaan parhaillaan, ja perusnäyttely rakennetaan sinne tammi - huhtikuussa. Museon kohentaminen liittyy erinomaisesti maamme juhlavuoteen, kuuluhan sen sisältö itsenäistymisemme aikaan ja jääkäreihin.

Mia Kärkkäinen