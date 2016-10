Kanta-Kauhavan terveysasemalla on tehty ilmastointiremontti.

– Remontin tarkoitus on ollut se, että terveyskeskuksen ensimmäisessä kerroksessa voidaan työskennellä muutaman vuoden ajan, kertoo kuntayhtymä Kaksineuvoisen tiedottaja Juho Kuorikoski.

Sisäilman laatua seurataan vuosittain. Kuorikosken mukaan terveysasemakiinteistön elinkaari on tällä hetkellä 2-4 vuotta.

– Toinen kerros on poissa käytöstä, kellarikerroksessa ei ole enää kuin muutamia toimintoja, kuten huoltomiehen tilat ja keittiö. Vastaanoton tiloja lisättiin, kun kiirevastaanotto keskitettiin Kauhavalle. Polille saatiin lisätilaa entisen fysioterapian osiosta, tiedottaja Kuorikoski selvittää.

Terveyskeskuksen keittiö on remontoitu muutama vuosi sitten.

Kortesjärven terveysasemalla poliklinikan, neuvolan ja kotihoidon tilat on korjattu.

– Kattoremontti on tehty, ja terveysaseman sisätiloista reilu 50 prosenttia on korjattu. Hammashoitolan ja laboratorion tilat korjataan vielä. Kokonaisuutena remontti on varsin mittava. Toiminta jatkuu tiloissa normaalisti, Juho Kuorikoski kertoo.