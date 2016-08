Pellon Groupilla on Ylihärmässä avoimet ovet tämän viikon lauantaina 20.8. Yritys viettää samalla viisikymmenvuotisjuhliaan. Avoimien ovien päivänä tuotantoon pääsee tutustumaan opastetuilla kierroksilla. Lisäksi on huutokauppa, jossa on tarjolla valikoimista poistunutta tavaraa.