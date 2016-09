– Kauhavan lukiossa kirjoituksiin osallistuu 54 kirjoittajaa, joista 44 on abiturientteja. Muut kymmenen ovat kokeen uusijoita, heistä suurin osa tähtää arvosanan korottamiseen, kertoo rehtori Toni Uusimäki.

Syksyn ylioppilaskirjoitusten kirjalliset kokeet järjestetään Kauhavan lukiossa 16.9.-3.10.

Uusimäen mukaan suosituin aine on yhä terveystieto, jonka kirjoittaa 17 syksyn kokelasta. Matematiikan kirjoittajia on 12 ja englannin 11.

– Yo-kuuntelukokeissa tämän syksyn erikoisuus oli se, että pitkän espanjan yo-kuunteluun osallistui kaksi kokelasta, Uusimäki lisää.

Sähköinen yo-koe kirjoitetaan Kauhavan lukiossa ensimmäistä kertaa maantieteessä ja filosofiassa.

– Maantieteen kirjoitukseen osallistuu kuusi ja filosofiaan neljä kokelasta.

Härmän lukiossa eniten kirjoittajia on tänä syksynä pitkässä englannissa, jonka suorittaa 22 oppilasta.

– Ruotsissa kirjoittajia on 11, äidinkielessä 10, reaaliaineissa yhteensä 22 ja lyhyessä matematiikassa kolme. Kokelaista osa on hajauttajia, osa täydentäjiä ja osalla on tutkinto vielä kesken, selvittää Härmän lukion rehtori Timo Kuoppala.

Sähköiset kokeet Härmän lukiossa järjestetään maantieteessä ja pitkässä saksassa, joissa molemmissa on yksi kirjoittaja.