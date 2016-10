Olympiavuosi oli innoittanut Kaupinkodin henkilökunnan järjestämään talon väelle omat olympialaiset. Tilaisuuteen tulijoita tervehtivät jo ulkona olympiatulet ja eteisaulassa henkilökunnan laatiman värikäs juliste.

Suomessa on vietetty vuodesta 1954 lähtien vanhustenpäivää. Vanhustenpäivä on lokakuun ensimmäinen sunnuntai ja sitä seuraava viikko on vanhustenviikko.

Kaupinkodin tapahtumasta lisää tulevissa Komiat-lehdissä.